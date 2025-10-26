Economía y Política

¿Qué buscan los costarricenses en el próximo presidente? Esto encontró el CIEP

Hay dos características que los votantes costarricenses buscan más en el próximo presidente. Le contamos cuáles son.

Por Tatiana Soto Morales

Las urnas electorales recibirán a los costarricenses el próximo 8 de febrero de 2026, cuando se elegirá al 50.° presidente en la historia del país. Desde ahora, los votantes ya perfilan sus preferencias sobre el tipo de liderazgo que desean para el siguiente cuatrienio.








Elecciones 2026Perfil presidencialCIEP
