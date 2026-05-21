Economía y Política

¿Qué dijo la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que molestó a José Raúl Mulino en Panamá?

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Por Redacción EF

Desde su primera semana al frente del Poder Ejecutivo, la presidenta Laura Fernández Delgado convirtió el bloqueo comercial que Panamá mantiene sobre productos agropecuarios costarricenses en una de sus batallas políticas más urgentes.








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