Economía y Política

¿Qué es un informe del FMI Artículo IV como el que se presentó sobre Costa Rica? ¿Está el país obligado a cumplir algo?

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Por Redacción EF

Cada año, un equipo de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterriza en San José, se reúne con el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y funcionarios clave, revisa datos y escribe un diagnóstico sobre la economía del país. Al proceso se le llama Consulta del Artículo IV, y en mayo de 2026 el Directorio Ejecutivo del organismo concluyó el más reciente sobre Costa Rica. La pregunta que se repite es: ¿está el país obligado a hacer lo que el FMI dice?








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