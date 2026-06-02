Economía y Política

¿Qué estudiar para encontrar trabajo? Estas carreras reportan 100% de empleo en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Elegir una carrera universitaria implica considerar vocación, habilidades e intereses personales. A esos elementos se suma una pregunta que acompaña a muchos estudiantes al momento de definir su futuro profesional: ¿hay opciones de empleo?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EmpleoCarreras
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.