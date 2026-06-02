¿Qué estudiar para encontrar trabajo? Estas carreras reportan 100% de empleo en Costa Rica

Elegir una carrera universitaria implica considerar vocación, habilidades e intereses personales. A esos elementos se suma una pregunta que acompaña a muchos estudiantes al momento de definir su futuro profesional: ¿hay opciones de empleo?

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) ofrece una respuesta a esa pregunta mediante el informe Resultados del Estudio de Seguimiento de Personas Graduadas de las Universidades Costarricenses, una radiografía que analiza la inserción laboral y las trayectorias profesionales de quienes concluyeron sus estudios superiores.

El estudio recopila información de personas graduadas entre 2020 y 2022, tanto de universidades públicas como privadas, con el objetivo de medir su vinculación con el mercado laboral.

Los resultados muestran que Estadística y Ciencias Actuariales son las carreras que mantienen una colocación laboral del 100% entre sus graduados en relación con ediciones anteriores del estudio. Ambas disciplinas conservan ese desempeño en esta sexta edición del seguimiento realizado por Conare y el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP).

A diferencia de informes anteriores, esta edición deja fuera a carreras como Meteorología y Farmacia, que anteriormente figuraban entre las disciplinas con plena inserción laboral al lograr que todos sus egresados encontraran empleo en áreas relacionadas con su formación.

Katherine Sandí, investigadora del OLAP, explicó que este cambio responde a una modificación en la metodología utilizada. Mientras que estudios anteriores se alimentaban principalmente de información proveniente de universidades públicas, ahora también incorporan las respuestas de personas graduadas de instituciones privadas, ampliando así el panorama analizado.

Solamente seis carreras logran que el 100% de sus graduados encuentren empleo en su área de formación. (scyther5/Shutterstock)

Plena inserción laboral

Junto a Estadística y Ciencias Actuariales, otras cuatro disciplinas reportan que la totalidad de las personas graduadas consultadas se encuentra trabajando en áreas afines a su preparación académica.

Se trata de Optometría, Producción Animal, Evaluación Educativa y Terapia Ocupacional, que completan el grupo de seis carreras con los mejores resultados de inserción laboral en el país.

El informe también revela que el 61,2% de las personas graduadas de todas las disciplinas que participaron en el estudio inició su experiencia laboral antes de concluir sus estudios universitarios.

Pierden la condición de pleno empleo

En comparación con la Radiografía Laboral 2022, ocho disciplinas dejaron de formar parte del grupo de carreras con colocación total de sus graduados.

Las carreras que salieron de esa categoría son Meteorología, Microbiología, Farmacia, Derecho Penal, Relaciones Públicas, Ingeniería en Computadores, Diseño Industrial y Veterinaria.