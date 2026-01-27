¿Qué proponen los candidatos presidenciales en temas de pensiones? Tres no tienen propuestas específicas en sus planes de gobierno

La papeleta presidencial ofrecerá en las próximas elecciones 20 opciones distintas para dirigir el país durante el siguiente cuatrienio. No obstante, no todas las agrupaciones políticas que aspiran a llegar a Zapote presentan propuestas claras y desarrolladas para enfrentar los desafíos del sistema de pensiones.

De ese total, solo 17 partidos desarrollan en sus planes de gobierno planteamientos en esta materia. Dentro de ese grupo, algunos diferencian líneas de acción para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

Con base en este análisis, El Financiero recopiló únicamente las citas textuales en los planes de gobierno referentes a temas de pensiones. Si no se encontraron menciones textuales se redactó “sin propuestas específicas”.

En el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puede descargar los planes de gobierno completos de todos los aspirantes a la presidencia.

Alianza Costa Rica Primero​

Sin propuestas específicas.

Aquí Costa Rica Manda​

Sin propuestas específicas.

Avanza​

“En el IVM, crearemos un plan de largo plazo para migrar a un modelo de 3 pilares que brinde sostenibilidad financiera a las nuevas generaciones sin sacrificar a quienes ya estén jubilados o próximos a”.

“En este sistema, le daremos cada vez más al pilar de capitalización individual y enfocaremos los esfuerzos en mejorar los rendimientos de los fondos con estrategias mixtas modernas en conjunto con el sector privado”.

“Reforma institucional: separar IVM de asistencia médica en la CCSS, con auditorías externas e indicadores abiertos”.

“Además, se ampliarán (...) pensiones no contributivas y apoyos a mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Centro Democrático y Social​

“Es indispensable e impostergable reconocer una pensión básica universal, que garantice a todas las personas 65 más, un ingreso mensual básico suficiente para satisfacer sus necesidades en términos de una vida digna”.

“Diseño de modalidades flexibles de aseguramiento para trabajadores culturales con ingresos variables, garantizando acceso a pensiones, invalidez y enfermedad”.

El país se enfrenta a un rápido envejecimiento de la población y a una disminución de los nacimientos. (Shutterstock/Shutterstock)

Coalición Agenda Ciudadana​

“Retirar a Costa Rica del FLAR e inyectar de inmediato al IVM los 563 millones de dólares que el país ha depositado en esa entidad”.

“Destinar un porcentaje de los recursos que se liberarán del presupuesto nacional por la reducción en el pago de intereses sobre la deuda, al fondo de pensiones del régimen de IVM”.

“Iniciar un proceso de diálogo social [...] para implementar las modificaciones paramétricas necesarias que permitan darle sostenibilidad al régimen de pensiones [...] sin aumentar la edad de jubilación”.

“Establecer un mecanismo de inversiones individuales de largo plazo que permita alcanzar una pensión universal digna para todas las personas, mediante ahorros por cada niño y niña que nazca en la República”.

“Ampliar la cobertura de este régimen en 30.000 nuevas pensiones entre 2026 y 2030, así como aumentar el monto de estas pensiones de forma progresiva, para llegar a los 100.000 colones antes de 2029”.

De la Clase Trabajadora​

“Bajar la edad de pensionarse de los hombres a los 60 años y las mujeres a los 55.”

“Establecer el número mínimo de cuotas en 300 (25 años), sin posibilidad de aumentarlas.”

“Entrega del ROP integro en un solo pago a toda persona que se pensionarse.”

“Realizar el cálculo de la pensión con el promedio de los últimos 10 años trabajados.”

“Actualizar la pensión mínima para equipararse al salario mínimo actualizado al costo de la canasta básica real.”

Esperanza Nacional​

“En cuanto a la sostenibilidad del sistema de pensiones se requieren ajustes más profundos y medidas de largo plazo para garantizar un sistema viable, que podría incluir la diversificación de fuentes de financiamiento, una mayor inversión en planes voluntarios, la reestructuración del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y una mejor administración de los fondos para asegurar pensiones adecuadas en el futuro.”

Propuesta de financiamiento (Minería): “Con las ganancias de estas concesiones [mineras], se pretende que el Estado logre establecer un proyecto nacional para consolidar el régimen de pensiones del país para poder brindar la estabilidad que requieren todos los ciudadanos, tanto en el presente como a futuro.”

Esperanza y Libertad​

“Seguridad económica en la vejez, a través de la sostenibilidad financiera de las pensiones en el largo plazo.”

“Regularización de los sistemas de pensiones, para una verdadera protección social de largo plazo.”

“Fortalecimiento de los diversos regímenes complementarios de pensiones.”

Frente Amplio​

“Fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) garantizando el pago de la deuda del Estado con la CCSS y buscando nuevas fuentes de financiamiento que no recaigan sobre los salarios”.

“Nos oponemos a cualquier intento de aumentar la edad de jubilación o disminuir los montos de las pensiones del IVM, medidas que cargan el costo de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora”.

“Revisar la gestión del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) para reducir las comisiones abusivas de las operadoras y garantizar que las inversiones se realicen en obra pública nacional y no en especulación financiera en el extranjero”.

“Eliminar definitivamente las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto Nacional, aplicando topes y contribuciones solidarias”.

El partido Frente Amplio y el partido Justicia Social Costarricensehacen mención a las pensiones de lujo. (Shutterstock/Shutterstock)

Integración Nacional​

“Desarrollar un plan nacional de vivienda enfocado en tres ejes construir más casas, facilitar las condiciones para la compra o alquiler de propiedades y diseñar nuevos mecanismos de financiamiento del sistema de vivienda, incluyendo el uso de los fondos del régimen obligatorio de pensiones ROP para el pago de la prima por la adquisición de la primera vivienda.”

“Buscar la viabilidad para utilizar los fondos de pensiones para financiar obra pública, siempre que se cumplan criterios de rentabilidad, seguridad y legalidad establecidos por la Superintendencia de Pensiones SUPEN. Presentar proyectos viables y con fundamento técnico que garanticen el retorno y crecimiento del fondo.”

Justicia Social Costarricense​

“Defendemos el carácter universal y solidario de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, impulsando su fortalecimiento institucional, su sostenibilidad financiera y la mejora continua de la atención pública, así como impulsaremos una modernización de la Institución y una mayor y mejor autonomía, al tiempo que buscaremos acuerdos para ampliar la base de cotizantes con cuotas más equitativas, tanto para el trabajador como para el patrono, haciendo efectiva la universalización de los servicios de la CCSS.”

“Una prioridad de nuestro Gobierno será revisar la edad para que las personas se pensionen, descartando de una vez el aumento en la edad, más bien para buscar la forma de implementar una edad menor”

“Realizar una Auditoría Forense al Régimen de Pensiones, en coordinación con la CCSS, para resolver los vacíos o sesgos existentes y garantizar su sostenibilidad. Se propondrá la edad de pensionarse para los trabajadores, sin exceder los extremos actuales, con el fin de garantizar mayores oportunidades a los jóvenes en el mundo laboral. Asimismo, se pondrá especial atención a los salarios y pensiones de lujo, con el fin de llevarlos a montos razonables (…)”

Liberación Nacional​

“Rescate y Fortalecimiento de la CCSS, tanto en salud como pensiones.”

“Universalización de Pensiones: Estableceremos una Pensión Básica Universal (PBU) financiada de forma mixta por el Estado y las personas aseguradas. Acordaremos un paquete de medidas para garantizar la sostenibilidad económica del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a largo plazo”

Liberal Progresista​

“Impulsaremos una reforma estructural de la Ley Constitutiva de la CCSS (Ley N.º 17), el Reglamento del IVM y la Ley de Protección al Trabajador (N.º 7983), para introducir el modelo de cuentas nocionales y armonizarlo con los regímenes complementarios. El objetivo será establecer un sistema híbrido de reparto y capitalización que dé certeza jurídica, transparencia en el cálculo de beneficios y equidad intergeneracional. También se valorará una reforma constitucional al artículo 73 para blindar el nuevo esquema.”

“Crearemos un órgano técnico autónomo con respaldo legal para definir parámetros clave (edad de retiro, tasas de reemplazo, indexaciones) y garantizar que las decisiones se basen en criterios técnicos y no en presiones políticas. El objetivo será asegurar la sostenibilidad financiera y la estabilidad normativa del sistema. Esta medida se implementará mediante un proyecto de ley específico.”

“Ampliación de la base de cotizantes. Estableceremos mecanismos simplificados de afiliación para trabajadores independientes y no asalariados mediante plataformas digitales de inscripción y cotización flexible, vinculadas a la facturación electrónica y a monotributos. El objetivo será incorporar a amplios sectores informales al régimen y reducir la evasión. Esto se implementará mediante una reforma reglamentaria de la CCSS y decretos ejecutivos que faciliten la interoperabilidad institucional.”

“Fortalecimiento de las pensiones complementarias. Encausaremos iniciativas legislativas que refuercen el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y no avalaremos aquellas que lo debiliten. El objetivo será consolidar el segundo pilar del sistema, reduciendo la presión sobre el IVM.”

Las elecciones 2026 se llevarán a cabo el domingo 1.° de febrero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nueva Generación​

“Es urgente que esos fondos de pensiones prioricen en inversiones seguras como lo son inversiones en infraestructura crítica nacional...”

“(...) reformar el sistema legal que regula las inversiones del régimen obligatorio de pensiones y fondos complementarios, a fin de que se priorice... la inversión de estos recursos en proyectos de infraestructura crítica nacional.”

“...no continuar con las ideas de los políticos de siempre de aumentar la edad de jubilación, que constituye un abuso escandaloso de los adultos mayores y de los costarricenses.”

“Reformar el sistema de pensiones no contributivas para ampliar su cobertura y garantizar un monto mínimo digno, ligado al costo de vida.”

Nueva República​

“Implementar mecanismos de titularización de los recursos que administra la CCSS en el régimen de pensiones del IVM, para la inversión en obra pública, con el fin de lograr rentabilidad y robustecer los fondos de pensiones.”.

“Promulgar facilidades de inversión para que las operadoras de pensiones puedan comprar títulos de empresas domiciliadas en Costa Rica, de los sectores de innovación y tecnología, siempre y cuando cumplan las condiciones de análisis de riesgo de acuerdo con la Ley protección al trabajador, núm. 7893.”.

Fondo de Desarrollo Nacional y Pensiones: “(...) otros rubros deben servir para financiar áreas claves del desarrollo, incluyendo la protección ambiental, el sistema de pensiones, la deuda del gobierno con la CCSS...”.

Progreso Social Democrático​

“Establecer fondos de avales por ejemplo con fondos de pensiones que permitan la inversión a tasas menores.”

“Agilización del Régimen No Contributivo y Promoción Laboral (Corto Plazo): Simplificar trámites, implementar atención diferenciada y crear incentivos para empresas que contraten personas mayores de 60 años.”

Pueblo Soberano​

“Retomar la propuesta de venta del Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) para inyectar los recursos generados en capitalizar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.”

“Definir políticas de inversión y gestión de las reservas técnicas del Régimen de IVM de manera que se mejoren los rendimientos en cuantía y reducción de riesgos.”

“Establecer mecanismos de equilibrio actuarial que permitan la sostenibilidad, en el largo plazo, para las pensiones del Régimen de IVM.”

“Fortalecer el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria, para que mejoren la tasa de reemplazo que ofrecen a los afiliados.”

“Fortalecer el sistema de cuidados y de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) mediante el traslado de su gestión al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el paso del aporte del 0,25% del salario de la población trabajadora que actualmente se destina al Banco Popular.”

Unidad Social Cristiana​

“Asegurar un sistema previsional universal, sostenible y solidario que garantice ingresos dignos en la vejez, fortalezca la sostenibilidad del IVM y eleve la cobertura mediante mayor formalidad y ahorro complementario.”

“Garantizar la sostenibilidad del IVM con reglas transparentes y solidarias.”

“Pensión universal para personas adultas mayores (65+): Crear una pensión mínima universal administrada por la CCSS equivalente a la línea oficial de pobreza...”

“Fortalecimiento del IVM (CCSS): Adoptar un esquema de cuentas nocionales, en el que la pensión guarde proporción con las cotizaciones efectivas de trabajadores y patronos.”

“Separar institucionalmente el Seguro de Salud y el Seguro de Pensiones, cada uno con juntas directivas técnicas, autónomas y con responsabilidades fiduciarias explícitas, con el fin de sostener el IVM en el tiempo (...)”

“Promover el ahorro previsional complementario por medio de planes voluntarios.”

“Impulso a planes voluntarios de pensiones (auto afiliación): Fomentar planes voluntarios con afiliación automática (opt-out)...”

“Se promoverá reforma legal para que los fondos de pensiones inviertan en construcción de infraestructura educativa...”

“Participación de los fondos de pensiones en la inversión de infraestructura: La Agencia Nacional de Infraestructura debe asegurar que los proyectos tengan la estructura correcta [...] para que se conviertan en vehículos de inversión autorizado por SUGEVAL y que sean atractivos para las Operadoras de Fondos de Inversión.”

Unidos Podemos​

“En mi gobierno, la presidencia ejecutiva de la CCSS tendrá como prioridad revisar a fondo las condiciones del IVM y del Seguro de Salud, con el fin de garantizar su sostenibilidad y fortalecer la confianza en el sistema.”

“Por otra parte, impulsaremos que las inversiones de los fondos de pensión generen las mejores rentas que permitan ir incrementando las cuentas individuales de los trabajadores.”

“Además de fomentar una mayor cultura y consciencia del sistema de pensiones voluntarias, para que de esta forma todos pongamos de nuestra parte para asegurarle una vejez digna a nuestro país.”

Unión Costarricense Democrática​

Sin propuestas específicas.