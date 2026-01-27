Economía y Política

¿Qué proponen los candidatos presidenciales en temas de pensiones? Tres no tienen propuestas específicas en sus planes de gobierno

Revisamos los planes de los 20 candidatos presidenciales para mostrarle qué proponen en pensiones. La pensión básica universal figura entre las propuestas de los aspirantes.

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

La papeleta presidencial ofrecerá en las próximas elecciones 20 opciones distintas para dirigir el país durante el siguiente cuatrienio. No obstante, no todas las agrupaciones políticas que aspiran a llegar a Zapote presentan propuestas claras y desarrolladas para enfrentar los desafíos del sistema de pensiones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PensionesElecciones 2026
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.