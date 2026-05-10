Economía y Política

¿Qué propuso Rodrigo Chaves cuando fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Carlos Alvarado? Repasamos sus políticas de entonces

El expresidente Rodrigo Chaves vuelve al Ministerio de Hacienda seis años después. Entre sus propuestas de entonces estuvieron aumentar el IVA, gravar los salarios superiores a los ¢500.000 y la venta o fusión de entidades públicas. Le hacemos un repaso por su breve historial como ministro.

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Por Tatiana Soto Morales

El expresidente de la República, Rodrigo Chaves Robles volverá al Ministerio de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández Delgado. Su regreso a la cartera ocurre seis años después de su fugaz incursión como jerarca de las finanzas públicas.








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Ministro de HaciendaRodrigo Chaves
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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