¿Quiénes acceden a universidades públicas y privadas por quintil de ingreso y cuánto dinero les cuesta? Costos ahogan a los de menores recursos

El acceso a la educación superior se amplió en las últimas dos décadas. Sin embargo, la distribución de estudiantes entre universidades públicas y privadas sigue marcada por el nivel de ingreso del hogar.

Por Tatiana Soto Morales

El acceso a la educación superior en Costa Rica se ha expandido de forma sostenida en las últimas dos décadas. Sin embargo, el ingreso del hogar continúa marcando diferencias claras en el tipo de universidad a la que logran ingresar los estudiantes.








