Radiografía de la pobreza multidimensional en Costa Rica: 52% de los adultos mayores pobres no tienen pensión y 24% carece de agua en la vivienda

El mal estado del techo de la vivienda y la falta de seguro de salud figuran entre las mayores privaciones que afectan a los hogares pobres.

Por Tatiana Soto Morales

En Costa Rica existen 186.541 hogares en condición de pobreza multidimensional, enfrentando serias limitaciones para acceder a servicios básicos. Esta cifra representa el 9,9% del total de hogares del país.








