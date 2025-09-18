Economía y Política

Radiografía del mercado regional: analizamos cómo y por qué ha evolucionado el intercambio comercial de Costa Rica con América Central

Analizamos las tendencia exportadora e importadora de los últimos diez años y el futuro comercial del país con el resto de la región

Por Marcia Solano Miller

El intercambio comercial entre Costa Rica y Centroamérica revela no solo la intensidad de los vínculos económicos de la región, sino también las oportunidades y retos que enfrenta el país en su mercado más cercano.








