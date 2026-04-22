Economía y Política

Rebeca Grynspan ante la ONU: la apuesta por una reforma pragmática sin rupturas

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Por Redacción EF y AFP

Rebeca Grynspan llegó a la Asamblea General decidida a presentarse como una reformadora pragmática: una latinoamericana multilateralista que ofrece orden en un sistema en crisis, más que un discurso identitario o de confrontación.








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Redacción EF

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