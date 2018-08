Por ello, no basta con centrarse solo en buscar mayores ingresos. “Recaudar no basta” es el nombre de una investigación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se pone de manifiesto la importancia que tiene el sistema tributario en nuestros países, más allá del mero contenido numérico y recaudatorio. En este amplio trabajo se menciona que “nuestros países tienen hoy la oportunidad y la necesidad de adoptar reformas tributarias que no sólo generen ingresos fiscales sino que, fundamentalmente, apoyen el desarrollo sostenido e inclusivo de nuestras sociedades”. Y ellos se logra, entre otras cosas, adaptando el sistema a nuestra realidad, e incluyendo progresividad y sencillez en el sistema.