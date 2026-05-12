Economía y Política

Régimen definitivo asume el liderazgo del crecimiento económico ante la moderación de las zonas francas

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Por Redacción EF

La economía costarricense registró un crecimiento interanual del 4,6% en marzo de 2026, según la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).








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Redacción EF

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