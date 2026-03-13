Economía y Política

Regla fiscal condicionará las promesas de seguridad de Laura Fernández a partir de 2027; le explicamos por qué

El gobierno de Laura Fernández tendrá un mayor margen de gasto en 2026, pero la regla fiscal limitará sus planes de seguridad e inversión a partir de 2027.

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Por Tatiana Soto Morales

La administración Fernández Delgado llegará al poder en medio de un contraste presupuestario: los meses de mandato del 2026 los podrá ejercer con mayor margen de gasto en comparación con el escenario al que se enfrentará en 2027.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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