Si la ley me permite escoger el impuesto a pagar, la decisión la determinará en cuál de ellos tendré menor carga impositiva. Debo escoger si el 30% sobre el neto es mayor o menor que el 15% sobre unos ingresos a los que como máximo puedo deducir otro 15% de gastos (20% en el caso de los fondos de inversión). Por ejemplo, si el inmueble fue recientemente adquirido, es posible que tenga altos gastos deducibles (gastos notariales o de inscripción, intereses y diferencial cambiario del financiamiento para adquirirlo, etc.), por lo que probablemente me convendría tributar en el impuesto a las utilidades. En cambio, si ya amorticé los costos de adquisición y la carga financiera, es probable que me convenga el impuesto sobre las rentas de capital.