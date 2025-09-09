¿Restricción vehicular se suspende el 15 de setiembre por festividades patrias?

La restricción vehicular en el Gran Área Metropolitana impacta diariamente a miles de vehículos. El sistema implementado desde 2008 limita la circulación de dos dígitos por día en el anillo de circunvalación de San José.

El impacto económico directo incluye mayor demanda de combustibles y servicios comerciales en el centro capitalino.

Los desfiles del 15 de setiembre involucran la participación de prácticamente todas las instituciones educativas a nivel nacional. La celebración genera movilización de millones de personas en todo el territorio nacional.

Ante el feriado, la restricción vehicular por placas en San José se suspenderá el lunes 15 de setiembre por motivo del Día de la Independencia de Costa Rica.

La Policía de Tránsito anunció que la medida no aplicará durante el feriado nacional para facilitar la participación ciudadana en las actividades conmemorativas.

Las placas terminadas en 1 y 2, que normalmente tienen prohibida la circulación los lunes dentro del anillo de circunvalación, podrán transitar libremente durante toda la jornada del 15 de setiembre. Las demás terminaciones numéricas mantienen su circulación habitual sin restricciones.

La suspensión temporal permite mayor movilidad vehicular en el área metropolitana durante las celebraciones patrias. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Cierres viales programados afectarán rutas principales

Las autoridades de tránsito implementarán cierres temporales en vías principales durante las celebraciones del 15 de setiembre. Paseo Colón y Avenida Segunda permanecerán cerradas al tráfico vehicular por la realización de desfiles tradicionales.

Las vías aledañas al Parque Nacional también registrarán restricciones temporales durante el acto cívico matutino.

Los cierres viales en Paseo Colón y Avenida Segunda forman parte del protocolo de seguridad para los desfiles patrios. (Jose Cordero)

La restricción vehicular regresará el martes 16 de setiembre con normalidad, aplicando las limitaciones correspondientes a las placas terminadas en 3 y 4. La medida opera de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. dentro del área delimitada por el anillo de circunvalación.

