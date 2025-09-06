Economía y Política

Estados Unidos impone nuevas restricciones de visa a centroamericanos en su pulso contra la influencia de China

En una escalada diplomática, Estados Unidos endurece su política de visas para ciudadanos centroamericanos. Conozca cuál es la nueva condición que impuso el gobierno estadounidense para quienes deseen el documento de viaje.

Por Mathew Chaves

La geopolítica en Centroamérica ha visto un aumento en las tensiones en los últimos años, impulsado en parte por la creciente presencia e influencia de China en la región.








Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

