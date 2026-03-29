Economía y Política

Retiro anticipado del ROP en Costa Rica: ¿en qué estado se encuentra?

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Por Pablo Fonseca

¿Interesado en el retiro anticipado del ROP en Costa Rica? Este es el estado de la cuestión a marzo del 2026.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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