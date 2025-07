Rodrigo Arias se une a la lista de altos funcionarios con visa revocada por EE. UU.

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, se suma a la lista de funcionarios costarricenses a quienes el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) revocó la visa, según se dio a conocer este miércoles 9 de julio.

También fue notificado el magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda Leal, quien recibió la misma sanción diplomática por parte del gobierno estadounidense.

El gobierno de Donald Trump eliminó la visa de los hermanos Arias Sánchez.

“La decisión adoptada el día de hoy me genera una profunda extrañeza, dado que no conozco de alguna razón objetiva que la amerite, siendo que toda mi vida he tenido una relación amigable y respetuosa con los Estados Unidos” informó Arias en un comunicado de prensa.

La Sala indicó que no emitirá declaraciones al respecto.

El retiro de visas comenzó a darse desde febrero anterior, dos semanas después de la visita a Costa Rica del secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio. Durante su paso por el país, el funcionario advirtió que EE. UU. colaboraría en “distinguir” y “castigar” a quienes, desde puestos de poder, representaran riesgos para Costa Rica en materia de ciberseguridad.

Las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba se convirtieron en las primeras funcionarias en ser notificadas sobre la revocatoria del documento a mediados de febrero. Poco después, Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), también recibió la misma notificación.

En marzo, el diputado liberacionista José Francisco Nicolás también perdió su visa. A la lista se agregó, posteriormente, Vanessa Castro, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Sin embargo, el caso que más resonancia tuvo dentro y fuera del país fue el del expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, quien también recibió la notificación de anulación de su visa para ingresar a territorio estadounidense.