Economía y Política

Rodrigo Chaves criticó el ‘botín político’ con las embajadas; ahora Laura Fernández envía a figuras del chavismo al exterior

La administración de Laura Fernández colocó en puestos diplomáticos a figuras recientes del oficialismo: una práctica que el chavismo criticó tan pronto como llegó al poder

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Por Josué Alfaro

Cuando Rodrigo Chaves llegó al poder en 2022, acusó al gobierno de Carlos Alvarado de haber usado las embajadas como un “botín político”. Al mismo tiempo, removió a varios funcionarios que habían sido nombrados por esa administración en puestos diplomáticos.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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