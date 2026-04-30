Economía y Política

Rodrigo Chaves ha sido complaciente con Estados Unidos olvidando principios internacionales, afirma Rodrigo Arias

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

A pocos días de dejar la presidencia del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez cuestionó la política exterior del gobierno de Rodrigo Chaves Robles al señalar que ha sido complaciente con Estados Unidos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Rodrigo AriasRodrigo ChavesChinaEstados UnidosEmbajadora
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.