Rodrigo Chaves sobre su gabinete: ‘Vamos a empezar a entrevistar a los que nos faltan en puestos de jerarcas’

El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, mencionó en una entrevista con Telenoticias, la mañana de este lunes 4 de abril, que ya tiene algunos jerarcas definidos para la administración 2022-2026, pero que junto a un panel de cinco integrantes —que para ministerios y presidencias ejecutivas va a ser presidido por él— empezará a entrevistar a “los que nos faltan en puestos de jerarcas”.

De acuerdo con Chaves, ellos tienen listas de personas que reúnen las condiciones para desempeñarse como jerarcas, esos listados se reducirán a “dos o tres” personas y estos serán los candidatos que va a entrevistar el panel; de esta forma harán una “selección en equipo de la mejor persona para el puesto”.

El presidente electo de la República agregó en la entrevista que “hay preguntas que un panel que yo presida no va a poder hacer a un candidato o candidata. Una de ellas es ¿por quién votó? Eso a mí no me importa, lo que a mí me importa no es que sean leales a Rodrigo Chaves, tienen que ser leales a la patria, a la Constitución, y trabajar con honestidad y el interés de la mayoría. Qué alivio no deberle un puesto a nadie, no sabe el lujo que considero yo estar en esa posición”.

Además, tanto en entrevista con Telenoticias como con Columbia, Chaves confirmó que la excandidata presidencial del Partido Unidos Podemos, Natalia Díaz, va a tener un puesto de jerarca en su gobierno.

“Yo le rogué a ella que por favor se uniera al esfuerzo y ella lo aceptó generosamente”, manifestó Chaves en entrevista realizada por Ignacio Santos, mientras que con Columbia agregó que “doña Natalia suena como ministra”.

Según el corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que contabilizó el 98,15% del total de juntas receptoras de votos y que fue generado a las 10:50 p. m. del domingo 3 de febrero, Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) obtuvo el 52,85% de los votos, mientras que José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), recibió el 47,15%.

