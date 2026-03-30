Ruta 27 aplicará reversibilidad el Domingo de Resurrección: estos son los horarios, rutas alternas y restricciones

La ruta que conecta el Valle Central con el Pacífico tendrá cambios operativos en uno de los días con mayor flujo vehicular del año.

La concesionaria de la Ruta 27 informó que el próximo domingo 5 de abril de 2026, correspondiente al Domingo de Resurrección, se aplicará un operativo de reversibilidad.

El operativo se aplica en uno de los días con mayor tránsito de retorno hacia el Valle Central. (Rafael PACHECO GRANADOS )

El cierre iniciará a la 1:00 p. m. y se extenderá hasta las 7:00 p. m., aunque la reversibilidad se aplicará de forma efectiva entre 2:00 p. m. y 6:00 p. m.

“El objetivo es facilitar el retorno de las personas que viajarán a distintas zonas del Pacífico”, indicó la concesionaria en el comunicado.

La diferencia entre el horario de cierre y la reversibilidad responde a los tiempos necesarios para habilitar y retirar la señalización.

“Los procesos de cierre y apertura toman una hora para que el operativo se desarrolle de una forma segura”, señala el documento.

Durante ese periodo, el flujo vehicular se orientará mayoritariamente en sentido hacia San José.

La velocidad máxima permitida será de 60 km/h, según la recomendación de Ingeniería de Tránsito del MOPT.

Autoridades ajustarán señalización y realizarán controles de velocidad durante el operativo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La medida incluye cambios temporales en la señalización vertical y controles por parte de la Policía de Tránsito.

Quienes necesiten viajar hacia Caldera durante ese horario deberán utilizar rutas alternas, indicó la concesionaria.

Las opciones disponibles incluyen:

Ruta 3 por Atenas – Aguacate – Orotina

Ruta 1 por Cambronero

Ruta 239 por Ciudad Colón – Puriscal – Turrubares – Orotina

Estas rutas también contarán con presencia policial para regulación del tránsito.

El operativo forma parte de las acciones que se aplican en fechas de alta movilidad vehicular. Sin embargo, este cronograma puede variar según disposiciones de las autoridades de tránsito.

Desde el jueves pasado, las tarifas de los peajes de la Ruta 27 tuvieron un ajuste. Los nuevos rubros los puede consultar aquí.