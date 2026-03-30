Economía y Política

Ruta 27 aplicará reversibilidad el Domingo de Resurrección: estos son los horarios, rutas alternas y restricciones

El operativo se aplica en uno de los días con mayor tránsito de retorno hacia el Valle Central

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Por Mathew Chaves

La ruta que conecta el Valle Central con el Pacífico tendrá cambios operativos en uno de los días con mayor flujo vehicular del año.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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