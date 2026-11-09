Economía y Política

Sala Constitucional frena votación del Presupuesto 2027 ante solicitud de la Corte

La presidenta de la Corte, Patricia Vargas, advirtió que el proyecto presupuestario podría provocar una paralización parcial de la institución y poner en riesgo más de 2.400 puestos de trabajo

Por Tatiana Soto Morales

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La Sala Constitucional acogió una solicitud de medida cautelar urgentísima presentada por la Corte Suprema de Justicia.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.