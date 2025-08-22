Economía y Política

Sala Cuarta declara sin lugar una acción de inconstitucionalidad de la ANEP contra la ley para regular huelgas

Sentencia avala normas dispuestas en la ley que regula las huelgas, rechazando la acción presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Sin embargo, hay salvedades.

Por Fabiola Martínez Ortiz

La Sala Constitucional declaró sin lugar –por mayoría– una acción de inconstitucionalidad contra la Ley para Brindar Seguridad Jurídica a las Huelgas y sus Procedimientos (Ley N.° 9808), que había sido presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) para impugnar la normativa.








Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

