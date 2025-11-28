Salarios en Costa Rica: vea cuántas personas ganan más y cuántas ganan menos que usted en 2025

En Costa Rica se pagan salarios de todos los tamaños. La mitad de las remuneraciones no llegan a los ¢540.000 mensuales; sin embargo, el sueldo más alto se acerca a los ¢90 millones.

El promedio salarial, además, es un 35,5% más alto que la mediana. En otras palabras, en el país sí se pagan algunos salarios muy altos, pero son muy exclusivos y corresponden a una minoría muy privilegiada dentro del gran total.

EF realizó una nueva radiografía salarial en Costa Rica este 2025, como ya lo hizo el año pasado, y le muestra los resultados más relevantes.

¿De dónde vienen los datos? Para realizar esta radiografía salarial, EF procesó los datos de todos los salarios brutos que se pagaron en Costa Rica durante el mes de octubre de 2025 (el registro de planillas más reciente en el país).

Dicha información la recibe todos los meses el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), entidad por medio de la que se procesan todas las planillas de empresas costarricenses y extranjeras en suelo nacional.

Los datos se solicitaron y se manejaron de forma anonimizada; es decir, sin conocer la identidad del trabajador.

Promedio y mediana salarial

Un buen punto de partida para hablar sobre el estado de los salarios en Costa Rica es mencionar cuáles son la mediana y el promedio salarial generales.

Con base en la facturación de octubre de 2025, la mediana salarial es de ¢539.536 y el promedio es de ¢837.067.

Ambos números significan cuestiones muy distintas.

El promedio salarial es el resultado de sumar todos los salarios y dividir esa masa salarial entre todas las remuneraciones registradas; mientras que la mediana salarial es el monto que divide a la mitad de los mejores salarios con la mitad de las peores remuneraciones (una especie de ‘media tabla’).

La mediana salarial es el indicador más adecuado para representar los ingresos del “trabajador típico”, porque “no se ve afectada por valores extremos”, como ocurre con los promedios . Así lo escribieron los investigadores Jesús Martínez y Ricardo Monge en un estudio recientemente publicado por la Academia de Centroamérica y la Cepal, sobre la generación de empleo y la desigualdad salarial.

La mediana y el promedio salariales, además, permiten medir cuánta desigualdad hay en el sistema . Si el promedio es mucho mayor que la mediana (fue 35,5% mayor en octubre) implica que en el país se pagan salarios altos, pero que se concentran en pocos trabajadores.

Los salarios en Costa Rica son, en su gran mayoría, inferiores a ¢1 millón. Tres de cada cuatro quedan por debajo de esa barrera. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

La estructura general

La estructura general de los salarios en Costa Rica se divide en tres grandes grupos:

Un 45,86% de las remuneraciones se quedan por debajo de los ¢500.000 mensuales

Un 30,28% de las remuneraciones van de ¢500.000 a ¢1 millón mensuales

Un 23,85% de los sueldos superan ¢1 millón

Dichas proporciones reflejan que la gran mayoría de los salarios en Costa Rica se sitúa en cifras bajas.

Dentro del bloque de remuneraciones intermedias (de ¢500.000 a ¢1 millón), solo tres de cada 10 superan los ¢800.000 mensuales.

Por otra parte, en el bloque de los salarios más altos (de ¢1 millón en adelante) la situación es mucho más variada. La gran mayoría de esos sueldos se queda por debajo de los ¢2 millones, pero hay 1.421 remuneraciones superiores a ¢10 millones mensuales y 14 de ellas, de ¢50 millones mensuales o más.

Compare su salario

Si su salario supera los ¢539.536 mensuales, entonces es parte del 50% mejor remunerado en Costa Rica. En cambio, si recibe menos de ¢539.536 mensuales, entonces es parte del 50% peor retribuido.

EF elaboró la siguiente tabla salarial.

En ella puede revisar los siguientes datos, dependiendo de su rango de ingresos:

Cuántos salarios están en su mismo nivel de ingreso

Cuántos salarios tienen un nivel de ingreso menor

Cuántos salarios tienen un nivel de ingreso mayor

A partir de esta información, podrá observar que solo tres de cada 10 salarios en Costa Rica superan los ¢800.000; solo dos de cada 10 salarios superan los ¢1,2 millones; solo uno de cada 100 avanzan por encima de los ¢4,4 millones; y solo uno de cada mil escala por encima de los ¢9,7 millones .

El promedio salarial en Costa Rica es mayor que la mediana porque los mejores salarios son pocos, pero altos. (Shutterstock)

Salario máximo

Por último, también puede compararse con el salario más alto del país. Dicho registro es de ¢89 millones mensuales hasta octubre de este año.

Solo 14 salarios en todo Costa Rica son de ¢50 millones o más (menos de un 0,001% en el país), y todos corresponden al sector privado.

Entonces... ¿está satisfecho con su remuneración?