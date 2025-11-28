Economía y Política

Salarios en Costa Rica: vea cuántas personas ganan más y cuántas ganan menos que usted en 2025

En Costa Rica se pagan 1,5 millones de salarios dentro del mercado formal: la mitad de ese gran total no llega a los ¢540.000 mensuales, pero los más altos superan los ¢80 millones

Por Josué Alfaro

En Costa Rica se pagan salarios de todos los tamaños. La mitad de las remuneraciones no llegan a los ¢540.000 mensuales; sin embargo, el sueldo más alto se acerca a los ¢90 millones.








