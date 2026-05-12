Economía y Política

Sector construcción crece 11,4% impulsado por apartamentos y obra pública

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Por Redacción EF

La actividad de la construcción se posicionó como uno de los pilares fundamentales del dinamismo económico en marzo de 2026, alcanzando una tasa de crecimiento interanual del 11,4%.








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Redacción EF

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