La iniciativa pretende una modificación del artículo 136 para que la jornada ordinaria de trabajo no sea mayor a ocho horas durante el día (sin exceder las 48 horas semanales) y de seis en la jornada nocturna. En esta nueva versión se especifica que la jornada nocturna no podrá superar las 36 horas semanales, ya que en la legislación actual no está tipificada.