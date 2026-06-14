Economía y Política

Servicio doméstico por días: las seis obligaciones clave que debe asumir el empleador

Aunque la persona encargada del servicio doméstico trabaje solo algunos días al mes o por horas, la legislación costarricense obliga a los empleadores a cumplir una serie de requisitos

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Por Tatiana Soto Morales

La contratación de servicios domésticos —ya sea barrer, limpiar, cocinar e incluso hacer el jardín— que se hace un par de días a la semana o una vez cada 15 días no escapa de una serie de reglas que deben cumplirse.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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