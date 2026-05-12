Servicios profesionales y tecnológicos sostienen el dinamismo de la economía

Los servicios profesionales y administrativos se han consolidado como un componente estratégico para la producción nacional, aportando el 14,2% del incremento total registrado por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en marzo de 2026.

Esta actividad presentó un crecimiento interanual del 4,7%, posicionándose como el rubro con mayor peso dentro de la industria de servicios, al explicar el 25,5% de la expansión de dicho sector.

El dinamismo de esta rama refleja una economía cada vez más integrada a las cadenas globales de valor, donde la exportación de conocimiento y el soporte administrativo especializado juegan un papel determinante.

Al analizar este sector por tipo de régimen, se observan motores de crecimiento diferenciados. En el Régimen Definitivo, el impulso provino principalmente de los servicios de publicidad, arquitectura y consultoría contable, sectores que responden a la mayor actividad de los negocios locales. Por otro lado, en los Regímenes Especiales (zonas francas), el crecimiento fue liderado por los servicios de consultoría, servicios administrativos de apoyo a oficina y labores de investigación. Esta dualidad demuestra que tanto el mercado interno como las plataformas de exportación están demandando servicios de alta especialización para sostener sus operaciones.

Los servicios profesionales y administrativos se han consolidado como un componente estratégico para la producción nacional, aportando el 14,2% del incremento total registrado por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en marzo de 2026. (Tomado del sitio web de Cyracom/Tomado del sitio web de Cyracom)

A este panorama se suma el avance de la actividad de información y comunicación, que creció un 3,3% en marzo de 2026.

Este sector se vio impulsado por la expansión de servicios digitales y consultoría informática en ambos regímenes, destacando áreas críticas para la competitividad moderna como la ciberseguridad y el desarrollo de aplicaciones especializadas.

La oferta de soluciones de “software” y el mantenimiento de redes no solo han sumado al crecimiento económico, sino que refuerzan el perfil de Costa Rica como un centro regional de servicios tecnológicos.

Juntos, los servicios profesionales y tecnológicos representan hoy una de las fuerzas más resilientes frente a las fluctuaciones del mercado internacional de manufactura.