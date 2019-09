-Las reglas para calcular la base imponible son las establecidas en la Ley y Reglamento del Impuesto sobre la Renta, antes de las modificaciones contempladas en la Ley No. 9.635, o sea, para este periodo 2019 no aplica la limitación en deducibilidad de las donaciones, ni la restricción para la deducción de intereses no bancarios, como tampoco aplica la restricción de deducibilidad de gastos con jurisdicciones no cooperantes.