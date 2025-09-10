Economía y Política

Si Rodrigo Chaves no puede ser candidato en las elecciones del 2026, ¿por qué el 7% dice que votará por él?

Por Redacción EF

Un dato fuera de lo común apareció en la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicada este 10 de septiembre: el 7% de los consultados dice que votará por Rodrigo Chaves para presidente.








