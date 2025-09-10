Economía y Política

Encuesta CIEP-UCR: La popularidad presidencial no se traslada “mecánicamente” y hay un 57% de indecisos

La última encuesta del CIEP-UCR, publicada este 10 de septiembre, muestra que más de la mitad del electorado no sabe por quién votará. El oficialismo lidera con cifras dispersas y la oposición aún no despega. Todo sigue en disputa

Por Josué Alfaro

La campaña electoral de cara a los comicios de este 2026 tiene como punto de partida un escenario de máxima incertidumbre. Así lo certificó la más reciente encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), según la cual un 57% de la población todavía no sabe por quién votar —a falta de solo cinco meses para las elecciones— y el oficialismo no logra trasladar “mecánicamente” la popularidad del presidente Chaves a la contienda.








