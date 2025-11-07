Economía y Política

Si usted tiene este ingreso, está entre el 20% que menos dinero recibe en Costa Rica

Costa Rica ostenta el índice de desigualdad más alto de todos los países miembros de la OCDE.

Por Redacción EF

La Encuesta Nacional de Hogares 2025 (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló cuántos ingresos tienen los costarricenses del 20% más pobre de los hogares.








