Rodrigo Chaves dice ver dos tipos de medios de comunicación; a unos los “respeta”, a otros los “rechaza”

El presidente Rodrigo Chaves ha mantenido una relación conflictiva con un sector de la prensa. Si se revisan sus ‘me gusta’ en la red social X (antes Twitter) del último año, se pueden observar likes suyos sobre publicaciones ofensivas en contra de algunos medios y hasta sobre algunas imágenes que invitan a no consumirlos.

Sin embargo, la situación no es la misma en todos los casos.

Por ejemplo, entre las mismas publicaciones marcadas con “me gusta” por parte del mandatario, también abunda el contenido de dos medios digitales: El Mundo y El Guardián (más de 50 publicaciones en cada caso). De entre ellas, ha marcado con likes algunos de sus editoriales y artículos de opinión, además de su contenido meramente informativo.

Entre los likes del presidente a medios como 'El Guardián' y 'El Mundo' existe contenido editorial o que se refiere directamente a declaraciones de fuentes de gobierno únicamente.

Además de esos dos medios digitales, también se observan los likes que el presidente ha otorgado a publicaciones de radio Monumental y del periódico La República, aunque en menor cantidad. En la lista de publicaciones de preferencia del mandatario, los registros de otros medios son ínfimos.

EF le preguntó al mandatario si consideraba que medios como El Mundo y El Guardian son los que dan una mejor cobertura de la coyuntura política nacional, o si está más de acuerdo con sus enfoques, a lo cual el presidente respondió que “respeta a los medios que un día señalan con dureza, pero el otro, son capaces de reconocer las buenas acciones de este gobierno”.

Según el presidente, hay dos bandos dentro de los medios de comunicación; a uno lo respeta, al otro lo rechaza. “Respeto a los medios que informan con objetividad y rechazo a los que ignoran flagrantemente su deber de publicar las noticias que se generan en la gobernanza del país”, aseguró en su respuesta a este medio, a través de un correo electrónico.

El presidente Rodrigo Chaves ha tenido diversos encontronazos con medios de comunicación. A algún sector de la prensa, incluso, le ha llamado "canalla". (Alonso Tenorio)

Publicaciones ofensivas

Entre los ‘me gusta’ del presidente Chaves en la red social X existe contenido ofensivo en contra de algunos medios de comunicación. También sobre publicaciones que invitan a no consumir a algunos de ellos.

Un ejemplo es una imagen publicada por el usuario @cavlandergren, el 3 de marzo pasado, en la que este llamaba a dejar de consumir la información de los canales de televisión Multimedios, Teletica y Repretel.

También hay varios ‘me gusta’ de Chaves a otra imagen que el mismo usuario publicó varias veces en los últimos meses, en la que se distinguen los logotipos de Teletica, ameliarueda.com, La Nación, Semanario Universidad, El Observador, crhoy.com y el programa de radio Hablando Claro, bajo la etiqueta de “¿terrorismo o sicariato?”

Estos son solo una muestra.

El presidente Rodrigo Chaves ha marcado con "me gusta" contenido que invita a no consumir medios o bajo las consignas de "terrorismo o sicariato".

En la revisión de los likes del presidente de lo que va de este 2023, Chaves también otorgó sus “me gusta” a publicaciones que califican a la prensa como “un brazo de la política corrupta” o que tachaban de “basura” a medios como La Nación y CRHoy, entre muchas otras.

El presidente Chaves ha otorgado "me gusta" a publicaciones que califican a los medios como "un brazo de la política corrupta". (Twitter)

Sobre sus ‘me gusta’ a publicaciones ofensivas, el presidente de la República también respondió a EF.

“Cuando pongo un ‘me gusta’ en un mensaje no necesariamente estoy compartiendo la forma. Pero sí el fondo”, escribió.

Este medio le preguntó a Chaves no solo por publicaciones en contra de medios de comunicación. También existe contenido ofensivo con likes de la cuenta del presidente en contra de opositores políticos, el Poder Judicial, grupos y sectores sociales específicos, y particulares con los que ha mantenido desacuerdos.

Los likes son múltiples y, según afirmó a EF el propio mandatario, es él mismo quien gestiona sus cuentas en redes sociales. “Soy un presidente que procura comunicarse directamente con los ciudadanos y por eso manejo personalmente mis redes”, apuntó.

Chaves también otorgó un ‘me gusta’ al comentario de otro usuario en contra del jurado de la última edición del premio nacional de periodismo Pío Víquez. Este reconocimiento fue otorgado a los periodistas de La Nación, Esteban Oviedo y Natasha Cambronero, por sus reportajes relacionados con la presunta utilización de una estructura paralela de financiamiento en la campaña presidencial del ahora presidente.

La publicación de @alonso84cr opinaba que el premio estaba “desprestigiado”, y criticaba a los integrantes del grupo de especialistas que seleccionó a los ganadores por su orientación sexual y su educación en instituciones públicas.

El mandatario también marcó con 'me gusta' críticas al jurado del premio Pío Víquez, que ganaron periodistas del periódico La Nación por investigaciones sobre la presunta estructura paralela del PPSD en campaña.

Sobre sus likes, Chaves añadió que “un ‘me gusta’ no es para alguien en lo personal, sino para la situación en general con respecto a instituciones u organizaciones cuyo desempeño está tan deteriorado, que ya provocan un daño a nuestra democracia”. La lista de esas entidades, parece, es amplia para el mandatario.

Múltiples fricciones

El tono confrontativo de Chaves con un gran sector de los medios de comunicación del país inició desde la campaña presidencial, cuando era candidato por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

La relación de Chaves con la prensa entró en un mayor nivel de fricción desde que el medio La Nación publicó que el ahora presidente había sido sancionado por el Banco Mundial (donde trabajaba), en octubre de 2019, por “insinuaciones sexuales” y un “patrón de comportamiento inapropiado no deseado” entre los años 2008 y 2013.

Durante la campaña presidencial incluso circuló la grabación de un discurso de Chaves en un mitin del PPSD, en el que advertía sobre una eventual “destrucción” de medios de comunicación. “Somos un tsunami y sí, vamos a causar destrucción, vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de canal 7″, afirmó en aquel entonces.

Luego, ya como presidente, Chaves mantuvo sus fricciones con algunos medios y periodistas. Entre ellas, dos derivaron en condenas por parte de la Sala Constitucional al Estado.

La primera condena ocurrió en octubre de 2022 por el cierre forzado y sin un debido procedimiento del Parque Viva, propiedad del Grupo Nación (conglomerado al que pertenecen medios como La Nación, El Financiero y La Teja). Según los magistrados de la Sala Constitucional, la orden sanitaria que impulsó el gobierno —con una férrea defensa del presidente Chaves— se emitió de forma “atropellada” e “ilegítima”, lo cual configuró “una clara y evidente desviación ilegítima del poder” y un modo de “censura velada”, al ser ese parque una fuente de recursos para la labor de los periodistas de la empresa propietaria.

Según constataron los altos jueces en la resolución N.° 2022-025167, la orden de Salud se giró de previo, sin contar con los criterios técnicos del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, del servicio de emergencias 911 y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los cuales se emitieron con fechas posteriores al cierre.

La segunda condena llegó en mayo de 2023, después de que el periodista Jason Ureña, del medio CRHoy, interpuso un recurso de amparo contra el mandatario por una serie de insultos que profirieron el presidente Chaves y su entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, contra periodistas en una conferencia de prensa del 9 de enero.

En aquella conferencia, Casa Presidencial pretendía responder a las publicaciones de varios medios de comunicación sobre el caso de Piero Calandreli: un trol de redes sociales que dijo haber recibido instrucciones y dinero por parte de Chacón para atacar a diputados y periodistas desde sus plataformas. La conferencia sí permitió a Chacón negar lo dicho por el hombre, sin embargo, también derivó en el uso del término “sicarios políticos” por parte de Chaves contra los reporteros involucrados. “Son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a esta ministra sin razón”, dijo el presidente en aquel espacio,

La Sala Constitucional resolvió, al respecto, que “la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa”.

En medio de ese contexto, luego de la publicación de esa condena, Chaves marcó con ‘me gusta’ una publicación del usuario @easchirigon, del 24 de mayo pasado, en el cual se quejaba de que estuviera mal usar expresiones como “sicarios” y “prensa canalla” en contra de un sector de la prensa costarricense; y se tachaba a magistrados y Poder Judicial de “corruptos”.

Chaves marcó con 'me gusta' una publicación en que un usuario de X se quejaba sobre el fallo de la Sala IV que condenó al Estado por los insultos del presidente y la exministra Joselyn Chacón a miembros de la prensa.

En ambas condenas se sentenció que el Estado debería pagar los daños ocasionados a las partes.

Según el presidente, su disgusto con algunos medios de comunicación —a los cuales evitó nombrar directamente—es porque no son equitativos.

“Desde la campaña quedó claro que algunos de ellos tienen una agenda propia y que la equidad periodística no forma parte de su quehacer diario. No pretendo que me aplaudan o que no critiquen”, puntualizó.