Tarifas eléctricas en Costa Rica inician 2026 a la baja: conozca el porcentaje de ahorro

Los hogares, comercios e industrias de Costa Rica inician el año con un alivio confirmado en sus costos fijos. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó una rebaja generalizada en las tarifas eléctricas para todo el país.

El ajuste entró en vigencia oficialmente este 1.° de enero de 2026 para las ocho empresas distribuidoras. La medida contempla reducciones de dos dígitos para la mayoría de los abonados del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Esta modificación tarifaria es el resultado de los estudios ordinarios y las liquidaciones anuales que realiza el ente regulador. El objetivo es asegurar el equilibrio económico del servicio y trasladar los beneficios al usuario final.

Según la resolución técnica, las disminuciones aprobadas oscilan entre un 4,93% y un 16,44%. El porcentaje final depende de la estructura de costos y la eficiencia operativa de cada empresa distribuidora.

El Intendente de Energía de la Aresep, Mario Mora, confirmó que este ajuste responde a variables fundamentales. Los factores técnicos favorecieron al país durante el periodo operativo anterior, permitiendo esta devolución de dinero.

En primer lugar, se documentó una disminución en la producción de generación térmica. En segundo lugar, el país logró aumentar sus exportaciones de energía al mercado eléctrico de Centroamérica. Esta venta de excedentes generó ingresos adicionales que se trasladan ahora como un beneficio directo al consumidor.

Sin embargo, es crucial que los usuarios comprendan la dinámica de facturación para evitar confusiones. Aunque las nuevas tarifas rigen desde el primer día de 2026, el cobro actual no reflejará el cambio.

El recibo que las familias cancelarán durante este mes corresponde a la energía consumida en diciembre de 2025. Al cerrar el ciclo de lectura antes o pocos días después del cambio de año, ese cobro mantiene las tarifas viejas.

Revise las fechas de lectura en su recibo; si el consumo es de diciembre, no se aplicará la rebaja todavía. (Shutterstock)

El verdadero alivio al bolsillo se percibirá en los recibos que lleguen a partir de febrero de 2026. En ese momento, las compañías facturarán el consumo realizado íntegramente durante enero con los nuevos costos reducidos.

Esta distinción es importante para la planificación del gasto familiar y empresarial. El ahorro no será inmediato en la primera quincena, sino que se sentirá con fuerza en el segundo mes del año.

Así aplicará la rebaja por empresa y consumo

El impacto del ajuste varía significativamente según la zona geográfica y el proveedor del servicio. Los clientes de Coopealfaro Ruiz serán los más beneficiados porcentualmente, con una caída del 16,44% en su tarifa.

Por su parte, los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) verán una reducción del 14,92%. Mientras tanto, los usuarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) experimentarán una baja del 14,55%.

A continuación, le detallamos la tabla completa con los porcentajes aprobados para cada distribuidora. Esto le permitirá identificar el ajuste específico que aplicará en su cantón de residencia:

Empresa Rebaja aprobada (%) Coopealfaro Ruiz -16,44% ICE -14,92% CNFL -14,55% Coopesantos -7,38% Coopeguanacaste -9,34% Jasec (Cartago) -4,93% ESPH (Heredia) -8,33% Coopelesca -6,07%

Para dimensionar el ahorro, la Aresep presentó un modelo de cálculo basado en un consumo promedio. Se utilizó como referencia un hogar que gasta 250 kWh mensuales para ilustrar el beneficio.

Bajo este escenario, una familia suscrita a la CNFL pagará aproximadamente ₡2.828,79 menos en su recibo. Si ese mismo hogar recibe el servicio de Coopesantos, el ahorro será de ₡1.789,83.

Para los clientes de Coopeguanacaste con ese mismo consumo de 250 kWh, la disminución rondará los ₡1.779,29. Estas variaciones dependen del costo base por kilovatio que maneja cada cooperativa.

Conocer su consumo promedio en kilovatios hora (kWh) es esencial para proyectar cuánto dinero liberará este ajuste tarifario. (Cortesía)

Si aplicamos este porcentaje a un caso de consumo más moderado, el ahorro sigue siendo tangible. Tomemos el ejemplo de una vivienda que consuma 165 kWh al mes, un rango habitual en clase media.

Bajo las tarifas vigentes en 2025, este hogar pagaba cerca de ₡11.880 con la CNFL. Al aplicar la rebaja del 14,55%, el nuevo monto a pagar bajaría considerablemente.

El recibo pasaría a costar aproximadamente ₡10.150 con la nueva estructura de precios. Esto se traduce en un ahorro neto de ₡1.730 mensuales para ese nivel de consumo.

Este dinero liberado, al anualizarse, representa más de ₡20.000 de disponibilidad extra. Es un monto que las familias pueden redirigir a otras necesidades básicas ante el costo de vida.

Comparativo de costos por proveedor de eléctricidad. (Boletín/Aresep)

Este ajuste no solo beneficia al sector residencial, sino también al productivo. La Aresep destacó que las tarifas de media y alta tensión han alcanzado sus niveles más bajos de los últimos 15 años.

Esta condición histórica busca mejorar la competitividad de las grandes industrias. Al reducir sus costos operativos, se pretende estimular la inversión y la generación de empleo en el corto plazo.