Economía y Política

Todo lo que dice el FMI sobre impuestos en Costa Rica en su informe de 2026

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Por Redacción EF

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido una clara advertencia sobre la trayectoria fiscal de Costa Rica: las recientes modificaciones políticas han erosionado la base de recaudación de impuestos del país, limitando su capacidad futura para financiar áreas prioritarias.








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Redacción EF

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