Economía y Política

Transfuguismo a la tica: El auge de los diputados que abandonan sus bancadas sin renunciar a sus beneficios

Le contamos las implicaciones del transfuguismo pólítico en la representación ciudadana, la pérdida de derechos y la política partidaria.

EscucharEscuchar
Por Joel Porras

Si los diputados que hoy actúan de forma independiente conformaran una fracción legislativa propia, su peso político sería mayor al de tres partidos que alcanzaron representación en 2022. Sin embargo, en Cuesta de Moras ha echado raíces una variante estratégica: el transfuguismo a la tica. Se trata de un fenómeno donde el legislador rompe con su bancada en el discurso y la votación, pero evita la declaratoria formal para no sacrificar los recursos, plazas de asesores y privilegios administrativos que otorga el Reglamento de la Asamblea.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Asamblea LegislativaDiputadosDiputados independientes

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.