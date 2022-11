Tras el 7-0, ¿Costa Rica todavía puede clasificar? Con estas combinaciones sí le alcanza

El momento tan esperado por los costarricenses llegó este miércoles 23 de noviembre con un batacazo: la Selección Nacional debutó en el Mundial de Qatar 2022 con una derrota de 0-7 a favor de España. No fue sorpresa que ganara España, pues es una de las favoritas del grupo E, pero sí es una goleada histórica: la mayor sufrida por Costa Rica, de hecho —igualando un 7-0 contra México en un partido amistoso que se disputó el 17 de agosto de 1975, según Alexis Martín Tamayo (Mister Chip), experto en datos deportivos.

Más temprano, este mismo miércoles, otro favorito del grupo, Alemania, perdió su primera fecha contra Japón por marcador de 2-1.

España y Japón encabezan el grupo E con tres puntos cada uno. Alemania y Costa Rica tienen cero puntos pero el cuadro nacional tiene menos siete (-7) goles en el diferencial de dianas a favor y dianas en contra.

La segunda fecha será el domingo 27 de noviembre:

Costa Rica vs. Japón (7:00 a.m.)

Alemania vs. España (1:00 p.m.)

La tercera fecha será el jueves 1º. de diciembre:

Costa Rica vs. Alemania (1:00 p.m.)

Japón vs. España (1:00 p.m.)

A pesar del 7-0 histórico, y aunque la lógica —que no suele ser la mejor consejera en deportes— indica claramente lo contrario, la Selección de Costa Rica todavía tiene posibilidades de clasificar a segunda ronda. Ojo: decimos que tiene posibilidades; lo que escasea son probabilidades. Aquí la diferencia:

Posible: Que puede ser o puede suceder.

Probable: Verosímil, o que se funda en razón prudente. Dicho de una cosa: Que hay buenas razones para creer que se verificará o sucederá.

Si hablamos de matemática, el sitio especializado en datos FiveThirtyEight le daba estas chances a Costa Rica de quedar primero o segundo de su grupo antes de que iniciara el Mundial:

Primero de grupo: 2%

Segundo de grupo: 7%

Tras el 7-0, estas son las chances de avanzar que el sitio especializado —con cálculos automatizados tras estudiar más de 20.000 resultados de fútbol— otorga a la Sele:

Primero de grupo: menos de 1%

Segundo de grupo: 2%

Tres escenarios en los que la Selección avanza a octavos de final Copiado!

1) Escenario más conservador: la Sele solo gana un partido, solo anota dos goles y se clasifica

Fecha 2:

Costa Rica 1-0 Japón

Alemania 1-1 España

Fecha 3:

Costa Rica 1-1 Alemania

Japón 0-1 España

Así quedaría el grupo:

Grupo E con escenario conservador.

Desde luego, esta combinación necesita que Alemania prolongue su decepción y no gane un solo partido en Qatar. Las probabilidades no son muchas, pero el escenario muestra que no todo está absolutamente perdido para los ticos.

2) Escenario más ambicioso: la Sele golea a Japón, sorprende a Alemania y avanza de primero con combinación de resultados

Fecha 2:

Costa Rica 4-0 Japón

Alemania 1-0 España

Fecha 3:

Costa Rica 1-0 Alemania

Japón 1-1 España

Así quedaría el grupo:

Grupo E con escenario ambicioso.

En este escenario nos aventuramos a pronosticar que Alemania se sacude la desazón de perder contra Japón al ganarle por la mínima a España, y también anotamos un improbable empate entre nipones e ibéricos. Esto haría de Costa Rica el único del grupo con dos victorias. El que esto se lea como absolutamente improbable debería hacernos valorar aún más el espectacular Mundial que hizo la Sele de Jorge Luis Pinto en 2014.

Escenario raspando la olla: Costa Rica se clasifica “por un pelo”, con empate cuádruple en puntos

Fecha 2:

Costa Rica 7-0 Japón

Alemania 1-0 España

Fecha 3:

Costa Rica 1-1 Alemania

Japón 1-1 España

Grupo E con empate cuádruple de puntos.

Para que la combinación de empate cuádruple le funcione a Costa Rica, la Sele debe reponer su déficit de goles a favor y en contra. Es decir, debe golear a Japón con la misma contundencia con la que España comenzó el Mundial. Las probabilidades de que esto suceda son prácticamente nulas, naturalmente. Pero es un ejemplo de que un cierre de grupo así también es posible.

Como se dijo anteriormente, las chances científicas de que Costa Rica se cuele en la segunda ronda de Qatar 2022 tras el 7-0 son cercanas al 2%, según FiveThirtyEight. Los tres escenarios planteados anteriormente se encuentran en algún rincón de ese exiguo porcentaje. Aunque le deseemos la mejor de las suertes a la Selección, el sentido común augura nubarrones en el futuro inmediato de los ticos.