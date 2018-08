“Le confieso que a mí me alarmó que el viernes varias instituciones internacionales me empezaron a llamar, las tenedoras de bonos me preguntaron si el Gobierno va a poder pagar. Me llamó uno de los bancos grandes de Estados Unidos, si iba a pasar lo mismo que en El Salvador hace año y medio, si iban a pagar selectivamente los bonos”, aseguró Luis Liberman, exministro de Hacienda a EF.