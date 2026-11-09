Economía y Política

Tres salidas y un rumbo en duda: los cambios en la política comercial de Costa Rica llegan en un mal momento

El equipo de política y comercio exterior de Costa Rica perdió a sus tres líderes en un momento donde el desempeño de los flujos de inversión y las exportaciones plantean desafíos inmediatos para la estrategia de competitividad del país.

Por Tatiana Soto Morales

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La continuidad que Laura Fernández planteó respecto al gobierno de Rodrigo Chaves empieza a mostrar sus primeras grietas, apenas seis meses después de iniciado su mandato.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.