Trump decide aumentar aún más el arancel global de 10% a 15% tras revés judicial

Por AFP

Donald Trump anunció este sábado que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato, en respuesta al importante revés que la Corte Suprema le propinó el día anterior a su agresiva política comercial.








TrumparancelesCorte Suprema
