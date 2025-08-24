Economía y Política

Trump mete al Gobierno de Estados Unidos en Intel: ¿qué representa para Costa Rica?

La Casa Blanca adquirirá una participación del 10% en la tecnológica. La medida busca reposicionar a Intel frente a AMD y Nvidia, pero despierta dudas sobre el rumbo de sus operaciones en países como Costa Rica

Por Josué Alfaro

El Gobierno de Estados Unidos se convertirá en uno de los principales propietarios de Intel, el histórico fabricante de chips que en los últimos años perdió su liderazgo del sector frente a gigantes como Nvidia, AMD o Qualcomm.








