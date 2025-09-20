Economía y Política

Trump subió el precio de esta visa a Estados Unidos; medida podría afectar a cientos de costarricenses cada año

El precio de esta visa crecerá en un 6.500% con la intención de desincentivar su uso. En los últimos siete años más de 700 costarricenses recibieron este permiso.

Por Redacción EF

En su objetivo por priorizar la contratación de empleados estadounidenses, Donald Trump estableció una nueva tarifa que impactaría a un creciente número de profesionales costarricenses.








