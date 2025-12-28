Economía y Política

TSE extiende horarios para garantizar entrega de cédulas previo a elecciones

Medidas se aplicarán en la sede central y en las 32 oficinas regionales del país para evitar largas filas ante el aumento en la demanda

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El aumento de solicitudes y entregas de cédula de identidad y tarjetas de Identidad de Menores (TIM) llevó al Tribunal Supremo de Elecciones a extender sus horarios de atención en enero del 2026, tanto en la sede central como en las 32 oficinas regionales del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.