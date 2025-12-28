TSE extiende horarios para garantizar entrega de cédulas previo a elecciones

El aumento de solicitudes y entregas de cédula de identidad y tarjetas de Identidad de Menores (TIM) llevó al Tribunal Supremo de Elecciones a extender sus horarios de atención en enero del 2026, tanto en la sede central como en las 32 oficinas regionales del país.

Se aplicarán jornadas continuas y atención en fines de semana para responder a la alta demanda.

La institución estará cerrada únicamente los días 1 y 2 de enero por feriados y vacaciones colectivas, pero a partir del lunes 5 al viernes 9 de enero de 2026, la atención para estos trámites se extenderá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en jornada continua, tanto en la sede central en San José como en las 32 oficinas regionales del país.

El resto de los servicios del TSE se mantendrán en su horario habitual, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Mientras tanto, en el segundo piso el área de tramite y entrega de cédulas lució lleno.

La ampliación responde al interés del TSE de facilitar a los ciudadanos la obtención de sus documentos de identificación, ante el aumento en la afluencia de público que suele registrarse a inicios de año y de cara a la celebración de los comicios nacionales.

Del lunes 26 al viernes 30 de enero, el horario se ampliará nuevamente de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en todas las oficinas.

El sábado 31 de enero, la atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la sede central y oficinas regionales, mientras que el domingo 1.º de febrero, día previo a las elecciones, el servicio se brindará de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en todo el país.