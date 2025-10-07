Economía y Política

TSE solicita a diputados levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política

TSE acumuló 15 denuncias por beligerancia política en contra del presidente Rodrigo Chaves, las cuales superaron la valoración de admisibilidad. El levantamiento de la inmunidad se requiere para abrir un procedimiento sancionatorio.

Por Josué Alfaro

La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) resolvió, este 3 de octubre, solicitar a la Asamblea Legislativa que levante la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para abrir un procedimiento sancionatorio por beligerancia política.








Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

