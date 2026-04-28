Economía y Política

Un directorio oficialista: la ventaja estratégica de los 31 diputados de Pueblo Soberano

Con 31 curules, el oficialismo tiene los votos para elegir los seis puestos del directorio y encarar la conformación de comisiones con una posición dominante frente al resto de fracciones

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Por Tatiana Soto Morales

El directorio legislativo que se instalará con el ingreso de los nuevos diputados, a partir del 1.° de mayo, apunta a quedar completamente en manos del partido oficialista, algo que no ocurría desde 2001.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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