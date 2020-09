“El Presidente no ha explicado la gravedad del problema económico. Cuando vengan las medidas que se deban tomar para el acuerdo con el FMI, que van a ser tristes y dolorosas. Si el Presidente no prepara debidamente a la población no se va a aceptar la medicina”, afirmó Laclé, quien fungió en el puesto durante la administración de Calderón Fournier (1990-1994).