Un tsunami demócrata le arrebata el Congreso a Trump

Los demócratas encabezaron un tsunami político el martes en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso, en un humillante revés para Donald Trump que compromete el final de su presidencia.

La oposición ganó el control de la Cámara de Representantes y el Senado con triunfos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio y bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, estado en el cual ningún demócrata había ganado el escaño desde 1932.

Los resultados reflejaron una profunda insatisfacción con el costo de vida, los aranceles y la guerra de Trump contra Irán, que ha disparado los precios del combustible.

Los demócratas prometen abrir investigaciones sobre el presidente, su familia y su gobierno, y sobre la conveniencia de seguir pagando por la guerra.

“El pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump”, declaró el senador demócrata Jon Ossoff, reelecto al Senado por Georgia.

En Texas, donde los republicanos se hundieron, la votante Kathy Jackoway dijo a la AFP que la gente “sufre por los precios de la gasolina, la crisis alimenticia y la salud”. “Todos sufren (...) y Trump está ocupado construyendo monumentos para sí mismo”, agregó, celebrando el triunfo demócrata.

Trump reconoció la derrota en una conversación con periodistas del New York Times durante la aciaga velada electoral.

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, dijo el mandatario, citado por el diario.

“Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, realmente lo creo”, dijo el mandatario de 80 años en una entrevista con Fox News, en un tono conciliador. “Pelearon duro”.

Cuando las proyecciones comenzaron a mostrar el triunfo demócrata, Trump se desmarcó de la derrota republicana y escribió en redes sociales: “Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE!”.

A pesar de reconocer la derrota, Trump posteó en redes sociales una gorra roja con la palabra “VETO”, en referencia a su capacidad de frenar proyectos de ley aprobados por la mayoría demócrata.

En sus dos primeros años de mandato, Trump lanzó campañas militares de éxito desigual, en Venezuela e Irán, recortes de impuestos y decenas de decretos presidenciales.

Este martes reconoció que el conflicto con Irán pudo haber contribuido con la derrota de su partido, aunque defendió la acción militar.

Tras conocerse los resultados, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que quienes esperen un cambio en la política estadounidense “se equivocan gravemente”.

El candidato demócrata al Senado, James Talarico, participa en un acto de campaña por las elecciones de medio mandato en Austin, Texas, el 2 de noviembre de 2026. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Hitos electorales

La elección fue “una gran derrota y un contundente repudio a Donald Trump y sus políticas”, dijo a la AFP Todd Belt, profesor de la Universidad George Washington.

El tsunami demócrata les permitió hacerse con importantes bastiones republicanos.

En Texas, James Talarico, un exmaestro y exseminarista presbiteriano, se alzó al Senado con una victoria arrolladora sobre Ken Paxton, candidato apoyado fuertemente por Trump.

También en este estado, Gina Hinojosa será la nueva gobernadora tras vencer a Gregg Abbott, el republicano que buscaba la reelección.

En Kansas, Adam Hamilton se convirtió en el primer demócrata en ser electo a la Cámara Alta por ese estado desde 1932, mientras que Iowa votó a su primer senador demócrata desde 2008.

Y en Míchigan, Abdul El Sayed cantó victoria en una reñida pelea que lo convierte en el primer musulmán electo para el Senado.

Signo de un cambio decisivo del horizonte político, los republicanos que ganaron lo hicieron con márgenes mucho más pequeños que en anteriores contiendas.

El gobernador electo de Florida, Byron Donalds, el primer jefe de gobierno negro en la historia de ese estado sureño y sólidamente republicano, ganó con una ventaja de apenas 1,5 puntos.

Hace cuatro años, su predecesor Ron DeSantis se impuso con 20 puntos porcentuales frente a su rival demócrata.

El candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, Abdul El-Sayed, interviene en el escenario tras declarar su victoria en la contienda senatorial de Michigan durante una celebración de la noche electoral. (JEFF KOWALSKY/AFP)

“MAGA en desbandada”

El demócrata Hakeem Jeffries, quien se espera gane la presidencia de la Cámara de Representantes en el nuevo Congreso, afirmó que “los extremistas del MAGA están en desbandada de costa a costa. Donald Trump está en conmoción en este momento”.

Jeffreys, elegido en el estado de Nueva York y que podría ser el primer negro en presidir la Cámara, ha prometido un trabajo ambicioso en el legislativo enfocado en recuperar el poder adquisitivo, una de las principales quejas del electorado.

En Atlanta, Gracie Surface dijo que votó por Ossoff, una de las promesas del partido demócrata, porque la política estadounidense necesita “sangre nueva”.