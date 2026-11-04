Economía y Política

Un tsunami demócrata le arrebata el Congreso a Trump

Por AFP

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Los demócratas encabezaron un tsunami político el martes en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso, en un humillante revés para Donald Trump que compromete el final de su presidencia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Estados UnidosSenadoCOngresoEleccionesDemócratas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.