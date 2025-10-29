Vea la papeleta para diputados por Cartago en las elecciones del 2026 y los candidatos anunciados

La provincia de Cartago elegirá 7 diputados en las elecciones generales de Costa Rica del 1 de febrero de 2026.
A continuación se presenta la lista completa de candidatos por partido político.
Esta lista incluye 12 partidos políticos con un total de 35 candidatos identificados hasta octubre de 2025. Para las elecciones de 2026 están habilitados 20 partidos nacionales, por lo que algunos partidos pueden no haber publicado sus listas completas o no haber presentado candidatos por Cartago.
Los candidatos mostrados fueron oficializados en las respectivas asambleas nacionales de cada partido realizadas entre agosto y septiembre de 2025.
Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN)
- Joselyne Sánchez Soto
Partido Liberación Nacional (PLN)
- Janice Sandí Morales
- Salvador Padilla Villanueva
- Jorleny Patricia Sánchez Vega
- Marco Aurelio Sandoval Sánchez
- Ana Sofía Garro Camacho
- Gabriel Mauricio Araya Barquero
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
- Iria Calderón
- Geiner Quintana
Frente Amplio
- Joselyn Sáenz Núñez - Elegida como la más votada en la convención interna del partido
Partido Unidos Podemos
- Marilyn Solano Chinchilla
- Erick Mauricio Jiménez Valverde
- Lidia María Garita Rodríguez
- Alberto José Zamora Solano
- Priscilla Stefany Araya Cabrera
- Luis Alejandro Corrales Navarro
- Dayana Solano Quesada
Partido Pueblo Soberano
- Cindy María Blanco González
- Robert Barrantes Camacho (conocido como Robert Junior)
- Yara Jiménez Fallas
Partido Integración Nacional (PIN)
- Silvia Patricia Villegas Álvarez
Partido Nueva República
- Luis Fernando Araya
Partido Avanza
- Paula Villalta Olivares - Exviceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP (2019-2022)
Partido Liberal Progresista (PLP)
- Luis Carlos Mita
- Karen Campos
- William Retana
- Sofía Mesa
- Marco Arias
- Adriana Fallas
Partido Esperanza Nacional
- Aura Marina Martínez Pérez
- Alonso Andrés Picado Chacón
- Nancy Castro Vargas
- Huanelge Gutiérrez Calderón
- María Luisa Astúa Cubillo
Partido Nueva Generación (PNG)
- Iveth Cerdas
---
Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.