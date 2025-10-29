Economía y Política

Vea la papeleta para diputados por Cartago en las elecciones del 2026 y los candidatos anunciados

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La provincia de Cartago elegirá 7 diputados en las elecciones generales de Costa Rica del 1 de febrero de 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CartagoEleciones 2026Diputados
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.