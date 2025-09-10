Economía y Política

Ventas con Sinpe cambiaron: estos son los ajustes que hizo Hacienda para evitar la evasión

Con la entrada en vigor de la versión 4.4 de comprobantes electrónicos, los contribuyentes deben registrar todos los pagos digitales, desde Sinpe hasta PayPal. Vea cómo.

Por Tatiana Soto Morales

Desde septiembre, todos los comercios y actividades lucrativas que reciben pagos por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) deberán registrar la transacción a través de facturación electrónica.








